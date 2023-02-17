Гостиницу «Кедр» в Сургуте планируют выставить на аукцион со стартовой ценой 148 млн рублей

В Думе Сургута поддержали решение власти о продаже гостиницы «Кедр». Вырученные средства пойдут на ремонт другого здания на Маяковского, 15, в которое переедет часть структурных подразделений администрации. Об этом сообщили на заседании комитета Думы по бюджету, налогам, финансам и имуществу в среду, 15 февраля.

«Рассматриваемый проект решения прошел согласование в аппарате Думы города. Замечаний нет. Имеется положительное заключение контрольно-счетной палаты», – отметил заместитель председателя Думы Сургута Александр Олейников.

Гостиницу «Кедр» выставят на аукцион в апреле-мае 2023 года. Стартовая стоимость, которая сможет только повышаться в ходе торгов – 148,5 млн рублей. Победитель аукциона будет определен по наибольшей цене, предложенной за объект.

«Если никто не заявится, что мы будем делать? Мы же в аукционе идем вверх. Продавать по рыночной цене нужно как можно быстрее, на мой взгляд, и, наконец, увидеть финиш по Маяковскому. В 2023 году все необходимое должно состояться», – высказался заместитель председателя думы города Виктор Пономарев.

Напоминаем, ранее стало известно, что переезд части структурных подразделений администрации Сургута в здание на Маяковского, 15 планируют до 1 октября 2024 года.