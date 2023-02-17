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В Сургуте повар подделала заключение о медосмотре, чтобы устроиться на работу

В Сургуте выявили работницу транспортной компании, которая подделала медицинское заключение

В Сургуте повар подделала заключение о медосмотре, чтобы устроиться на работу
Фото: pixabay

Повар одной из транспортных компаний Сургута подделала медицинское заключение. Отмечается, что этот документ является обязательным и должен обновляться ежегодно. Фактически осмотр жительница Омской области 1983 года рождения не проходила, а приобрела поддельное заключение в городе Омске и предъявила в своей организации.

«В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам частью 5 статьи 327 УК РФ. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Сургутский городской суд для принятия решения», – сообщили в УТ МВД РФ по УрФО.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 84, комментариев: 0
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