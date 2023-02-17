Сургутские энергетики дали свет «Марьиной горе»

В новый микрорайон Сургута «Марьина гора» сотрудники СГЭС провели электричество. Для подключения первой очереди жилых домов энергетики построили три трансформаторных пункта и проложили кабели электропередач.

«Мы получили разрешительные документы на допуск в эксплуатацию электрических сетей и электрооборудования нового микрорайона и перевели жилые дома на постоянную схему электроснабжения. Новостройки подключены к электрическим сетям по второй категории надежности», – прокомментировал главный инженер «СГЭС» Андрей Голубков.

В 2023 году специалисты «СГЭС» продолжат работы по строительству электросетевого комплекса в микрорайоне «Марьина гора» с учетом перспективного роста нагрузок для подключения следующей очереди жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Современный жилой комплекс, расположенный в восточной части Сургута, предполагает поэтапное строительство многоэтажных домов, объектов образования, торговли и досуга.