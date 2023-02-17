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Сургутские врачи спасли беременную пациентку и ее малыша

В сургутском Центре охраны материнства и детства спасли две жизни

Сургутские врачи спасли беременную пациентку и ее малыша
Фото: сургутский Центр охраны материнства и детства

В сургутский Центр охраны материнства и детства экстренно доставили пациентку с признаками врастания плаценты и внутрибрюшным кровотечением. Она находилась на 26 неделе беременности. Усложняли и без того непростую ситуацию десять неудачных попыток ЭКО в анамнезе.

«Во время операции диагностировано прорастание плаценты через стенку матки и в параметрий, а также разрыв предлежащих сосудов, в брюшной полости обнаружено около одного литра крови. Пять часов расширенная операционная бригада высококлассных специалистов боролась за жизни матери и ребенка. Операция прошла успешно. Врачи помогли появиться на свет мальчику весом 1 050 грамм», – рассказали в пресс-службе сургутского Центра охраны материнства и детства.

На сегодняшний день малыш проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. За месяц он набрал порядка 500 грамм. Женщину же выписали из акушерского стационара на девятые сутки после операции.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 130, комментариев: 0
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