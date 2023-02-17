Из-за порыва пожарного гидранта в Сургуте забил фонтан

Сегодня в полночь на улице 50 лет ВЛКСМ, 3 в Сургуте произошел порыв пожарного гидранта. Придомовую территорию и проезжую часть залило холодной водой, сообщили в администрации города.

«Выезд аварийных бригад СГМУП «Горводоканал», УК «Сервис-3» и служб МЧС был осуществлён незамедлительно. Выброс воды был остановлен в течение 40 минут. Вода с проезжей части убрана. Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется», – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, сургутян предупреждают о временном ухудшении качества питьевой воды.

Отметим, что на утро неисправность гидранта устранена, водоснабжение восстановили. Проезжую часть улицы очистили от воды и льда, а также обработали пескосоляной смесью.