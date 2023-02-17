Десятилетняя девочка получила травмы при столкновении автомобилей в Сургуте

ДТП с пострадавшим ребенком произошло накануне, 16 февраля, в Сургуте. Авария случилась в вечернее время в районе дома №54 на улице 30 лет Победы. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 43-летний водитель Toyota Avensis, выезжая из дворов, в нарушение правил повернул налево и столкнулся с Kia Rio под управлением 27-летнего сургутянина. В результате аварии пассажир Kia - 10-летняя девочка - получила травмы.

«Девочка самостоятельно возвращалась со спортивной тренировки домой на автомобиле службы такси, который ей вызвал отец», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.