Подрядчики затянули сдачу сметы по проекту реконструкции военно-спортивного лагеря в Сургуте

Реконструкция сургутского военно-спортивного лагеря «Сибирский легион» затягивается – виной всему срыв сроков по сдаче проектно-сметной документации, которая должна была пройти экспертизу на получение финансирования от округа. Администрация решила оформить претензию к подрядчику. Информация об этом стала известна в ходе заседания социального комитета Думы Сургута.

«Вопрос Барсовой горы и лагеря «Сибирский легион» рассматривается довольно давно. И у нас есть очень негативный опыт, когда разработанный проект, в силу того, что он вовремя не был включен в программу, не получил финансирование, фактически стал нереализуемым. Нам практически заново пришлось разрабатывать проектную документацию. Объект находится на втором круге, скоро пойдет второе десятилетие с этим объектом», – подчеркнул депутат Алексей Кучин.

Отмечается, что из-за промедлений проект реконструкции может устареть. Однако директор департамента архитектуры Александр Коновалов заявил, что срок годности документации составляет ровно год, поэтому у властей еще достаточно времени, чтобы предоставить его округу.

«Мы в настоящее время прорабатываем различные сценарии реанимации и доведения до необходимого состояния проектно-сметной документации. И по возможности собственными силами планируем довести данную проектную документацию, после этого пройти в надлежащем порядке экспертизу достоверности сметной стоимости. Только после этого мы сможем подать заявку на финансирование строительства данного объекта», — сообщил Коновалов.

Депутаты попросили не оставлять данный вопрос без контроля, так как площадка крайне важна для города.