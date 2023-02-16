Депутаты Сургута обсудили планы по возведению школ в 35 и 35А микрорайоне

Администрация продолжает вести переговоры, чтобы оснастить два микрорайона Сургута школой и детским садом. Напомним, что ранее администрация города договаривалась с компанией «Брусника» – застройщику должны были передать земельный участок взамен на строительство школы в 35 и 35А микрорайонах.

«Проект микрорайона 35 разработан в 2009 году. Прошло уже 14 лет. Два социальных объекта предусмотрены проектом – школа и детский сад, но они до сих пор не построены, а западный жилой район до сих пор остается без соцобъектов», – рассказал депутат Алексей Кучин.

Директор департамента архитектуры Александр Коновалов заверил, что касательно 35 микрорайона дела идут хорошо – застройщик показал свою готовность на возведение соцобъекта. Школа на 900 мест сейчас находится в программе развития образования города. О строительстве общеобразовательного учреждения в 35А микрорайоне пока конкретного ответа нет.

Депутаты выразили свое беспокойство – вопрос остается в повестке уже более года, горожане высказывают свои опасения насчет того, что школу и детские сады они могут так и не получить. Социальные объекты в западном жилом районе и без того перегружены, а строительство новых там не планируется.

«Мы не можем принять решение, не можем договориться. Не то, что отправить на экспертизу документы. Людям объяснять, как долго принимается решение на муниципальном уровне, довольно сложно. Настоятельно прошу создать некий план-график, когда будет информация о договоренности с «Брусникой», – добавил Кучин.