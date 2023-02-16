Депутаты Сургута не снимают с повестки вопрос о строительстве парковки у кардиоцентра

Депутаты Сургута вернулись к вопросу строительства парковок у медицинских учреждений. В частности, народных избранников волновало отсутствие машиномест у кардиодиспансера. В прошлом году во время заседания думского комитета администрация заявила, что предоставит отчет по межевания участка, где расположится автостоянка.

«В настоящее время корректировки в проект межевания микрорайона осуществлены и согласованы. Сейчас их должны согласовать с жильцами. Работа проведена, готовы предварительные расчеты стоимости проекта – цена проектно-изыскательских работ составляет 27 миллионов», – прокомментировал директор департамента архитектуры Александр Коновалов.

Депутат Дмитрий Нечепуренко подтвердил, что получил информацию для работы с жителями. Однако и здесь возникла загвоздка: не со всеми сургутянами удалось встретиться и узнать их мнение, а для начала строительства необходимо получить две трети положительных голосов.

«Мы получили ее в декабре. В связи с праздничными днями поработать с горожанами полностью не получилось. Получить согласие всех жильцов невозможно силами управляющей компании и депутатов, потому что не все проживают по месту регистрации», – сообщил парламентарий.

Администрация выразила готовность подключиться к этому вопросу.

Напомним, что с 2018 по 2021 год было построено восемь парковок у медучреждений. В 2022 расширили количество машиномест у первой и четвертой поликлиниках.