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В 28 дачных кооперативах Сургута модернизировали систему электроснабжения

Сургутскую систему электроснабжения активно реконструируют

В 28 дачных кооперативах Сургута модернизировали систему электроснабжения
Фото: администрация Сургута

В дачных кооперативах Сургута ведется реконструкция объектов системы электроснабжения. Из них в 28 провели полную модернизацию, еще в четырех – частичную, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Вопрос находится на контроле у департамента городского хозяйства. Сегодня это продемонстрировали специалисты. Также видим, что вовлечены все структуры, которые занимаются обеспечением и ревизией этой работы. Горизонты обязательств сформированы: мы понимаем, сколько нужно сделать, когда и на какие ресурсы, – рассказал глава города Андрей Филатов. Важное дополнение: садово-огороднические объединения – не ИЖС, где выставляются иные требования к обеспечению инфраструктуры для жизни. Поэтому, уважаемые земляки, прошу обращать внимание на нормативные детали, понимать уровень ответственности и возможности проживания в садовых кооперативах. Прошу подключаться депутатский корпус. Знаю, что много людей обращается. Но есть законодательно-правовые нормы регулирования и очень важно их разъяснять».

Стоит отметить, что в Сургуте также заменили 90 трансформаторных подстанций и реконструировали более 300 км линий электропередачи. В двух кооперативах «Рябинушка» и «Витамин» установили вольтодобавочные трансформаторы.

Кроме того, запланировано построить новую подстанцию в районе СНТ «Газовик», что позволит повысить качество электроснабжения.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 111, комментариев: 0
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