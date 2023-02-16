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​В Сургуте на 9 часов задержали рейс в Ташкент

Рейс в Ташкент задержали на 9 часов в аэропорту Сургута

​В Сургуте на 9 часов задержали рейс в Ташкент
Фото: аэропорт Сургута

В аэропорту Сургута более чем на девять часов задержали вылет рейса авиакомпании Utair в Ташкент. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«На рейс зарегистрировано 150 пассажиров, из них 2 несовершеннолетних. Ожидаемое время вылета 16.02.2023 в 18 часов 00 минут. Время задержки составит 9 часов 30 минут. За предоставлением авиаперевозчиком услуг пассажирам Сургутской транспортной прокуратурой установлен контроль», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что планируемое время вылета перенесли на 18:00 по местному времени. Согласно онлайн-табло аэропорта, обратный рейс из Ташкента также задержан.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 85, комментариев: 0
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