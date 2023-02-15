В Центре занятости Сургута состоят на учете около 500 человек

В Сургуте стало больше безработных с высшим образованием. Власти города пообещали разобраться с данной проблемой и помочь молодежи с поиском места для трудоустройства. Это позволит изменить качественный состав рабочей силы и расширить перечень квалифицированных специалистов на предприятиях.

«Меры поддержки позволили сократить срок поиска работы, однако увеличилось число соискателей возрастом от 16 до 29 лет. Увеличилось и количество молодых людей с высшим образованием, ищущих работу. Нужно разбираться в причинах», – сообщил глава города Андрей Филатов в ходе отчета в гордуме.

Напомним, что годами ранее в Сургуте на учете Центра занятости стояло 7000 человек. Сейчас их численность составляет не более 500.