Глава Сургута анонсировал обновление канализационных очистных сооружений

Канализационные очистные сооружения в Сургуте планируют модернизировать. Информацию об этом озвучил глава города Андрей Филатов во время ежегодного отчета перед местным парламентом.

«Конкурс отыгран, емкость проекта – более двух миллиардов рублей. Надеемся, что это кардинально технологически и качественно изменит работу данного комплекса», – рассказал градоначальник.

Напомним, что существующая станция была построена в Сургуте более 40 лет назад. Механизмы очистки с тех пор несколько раз поменялись. Также на объект возросла нагрузка из-за активной застройки. Необходимость реконструкции, отметил глава Сургута, продиктована еще и соблюдением экологических норм.

По информации администрации, после реконструкции сооружения пополнятся блоками ультрафиолетовой очистки, современными фильтрационными системами, илозаборными комплексами и другим оборудованием.