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Замглаву Сургутского района уволили из администрации муниципалитета

Руководителя департамента ЖКХ администрации Сургутского района уволили из-за подозрений в коррупции

Замглаву Сургутского района уволили из администрации муниципалитета
Фото: admsr.ru

Экс-руководителя муниципального предприятия «УТВИВ №1» Муслима Асадуллаева, который позднее занял должность замглавы Сургутского района и курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства, уволили из администрации муниципалитета. Увольнение связано с уголовным делом, касающимся периода его работы в МУПе, сообщил «Вестнику» начальник управления общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района Дмитрий Аверкин.

«Да, подтверждаю. Муслим Асадуллаев уволен», – сообщил «Вестнику» Аверкин, не уточняя детали.

Ранее Муслима Асадуллаева заключали под стражу сроком в два месяца. Его проверяют на предмет превышения полномочий. По данным СМИ, коммунальное предприятие «УТВИВ №1», которое ранее возглавлял Асадуллаев, выдало подрядным организациям около 43 миллионов рублей. Однако ни долг, ни проценты не были возвращены предприятию.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 207, комментариев: 0
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