Югорские спортсмены возглавили таблицу ВХЛ и выиграли Кубок Шелкового пути

Хоккейный клуб «Югра» гарантировал себе победу за два матча до основного турнира, став недосягаемым для новокузнецкого «Металлурга», потерпевшего поражение от московской «Звезды». Спортсмены округа сумели возглавить таблицу Всероссийской хоккейной лиги и забрали Кубок Шелкового пути, сообщает «Местное время».

Важно отметить, что «Югра» стал первым клубом, сумевшим выиграть трофей, присуждаемый за победу в чемпионате три раза подряд. Так, в сезоне 2020/21 хантымансийцы сделали золотой дубль и выиграли Кубок Петрова, год спустя команда дошла до полуфинала плей-офф.

В этом сезоне команда снова стартуют в 1/8 финала в ранге победителя «регулярки» и главного фаворита. Впереди у хоккеистов две игры, которые станут этапом подготовки к старту в плей-офф. Соперник «Югры» на первой стадии еще не определился.