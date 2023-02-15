Глава окружного онкологического центра СОКБ получил ученую степень

Главе окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Алексей Аскарин получил ученую степень доктора медицинских наук. Тема диссертации посвящена совершенствованию диагностики и тактики хирургического лечения больных раком легкого, которое является наиболее распространенным злокачественным новообразованием в мире и в России, что обуславливает актуальность темы выполненной работы.

Аскариным впервые было изучено и доказано положительное влияние компонента в комплексном лечении мелкоклеточного рака легкого на отдаленные результаты. Впервые предложен индивидуальный прогноз жизни больных НМРЛ (немелкоклеточный рак легкого) при хирургическом лечении, который влияет на выбор терапевтической тактики.

Результаты исследования уже используются в Югорских онкологических учреждениях и при обучении студентов и ординаторов Сургутского государственного университета и Российского университета дружбы народов (РУДН).