Ветслужба Югры организовала конкурс видеороликов об ответственном и гуманном отношении к животным

С 1 февраля по 30 августа Ветслужба Югры совместно с БУ «Ветеринарный центр» проводит конкурс на лучший видеоролик об ответственном и гуманном отношении к животным журналистов и блогеров в социальной сети «ВКонтакте».

Цели конкурса:

- формирование культуры ответственного и гуманного отношения к животным;

- популяризация опекунства и волонтёрства в отношении бездомных и беспризорных собак;

- продвижение идеи наличия владельца у каждого животного, в том числе у животных, содержащихся в приютах;

- укрепление роли средств массовой информации и блогеров (далее – СМИ) как связующего звена между обществом и неравнодушными гражданами, добровольцами, осуществляющими свою деятельность в приютах для животных.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Номинация № 1: лучший видеоролик СМИ по темам: «Друг особого назначения» (о собаках, способного выполнять особую работу или миссию, находясь рядом с человеком или в коллективе людей), «Дома лучше, чем в приюте».

Номинация № 2: лучший видеоролик блогеров по темам: «Друг особого назначения» (о собаках, способного выполнять особую работу или миссию, находясь рядом с человеком или в коллективе людей), «Дома лучше, чем в приюте».

Для участия в Конкурсе необходимо:

1) разместить публикацию на личной странице «ВКонтакте» с отметкой сообщества Ветслужбы Югры https://vk.com/vetsluzhba_hmao с указанием соответствующей номинации продолжительностью 1-3 минуты, вышедшая в период с 1 февраля по 30 июня 2023 года.

2) указать в описании к публикации поста пометку (хэштег) #Братьяменьшие;

3) направить ссылку на пост в сообщения сообщества Ветслужбы Югры https://vk.com/vetsluzhba_hmao;

4) страницы участников должны быть открыты.