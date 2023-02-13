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​Сургутянину назначили штраф в 220 тысяч рублей за порчу баннера с буквой Z

Суд приговорил сургутянина к крупному штрафу за порчу баннера «#Своих не бросаем»

​Сургутянину назначили штраф в 220 тысяч рублей за порчу баннера с буквой Z
Фото: pixabay

В Сургуте суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в вандализме и приговорили к крупному штрафу, сообщает пресс-служба полиции ХМАО в своем телеграм-канале.

По данным следствия, в мае 2022 года сургутянина, находясь на центральной площади городского культурного центра, разрезал ножом крепления и часть баннера с надписью «#Своих не бросаем» и символом «Z».

«Своими действиями мужчина привел в негодность использование конструкции и причинил ущерб на сумму около 27 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.

В декабре 2022 года уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 219 450 рублей.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 22, комментариев: 0
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