Доктора из Сургута провели операцию беременной пациентке с осложнением

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства провели операцию кесарева сечения пациентке, беременность которой протекала с осложнением – врастанием плаценты в стенку матки. Эта сложная патология требует ювелирной работы хирургической бригады.

Отмечается, что женщина была госпитализирована еще месяц назад и с этого момента находилась под пристальным вниманием врачей.

«После трехчасовой операции, на сроке 34 недели и 2 дня на свет появился мальчик весом 2450 грамм. По оценке специалистов новорожденный на 7-8 баллов по Апгар. Мультидисциплинарная бригада врачей провела эмболизацию маточных артерий, которая обеспечила временную ишемию матки, и позволила хирургам бережно провести иссечение очага врастания и метропластику. Врачам удалось сохранить детородную функцию женщине. Сейчас ребенок и мама чувствуют себя хорошо», – сообщили в пресс-службе медучреждения.