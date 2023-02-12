Экс-заммэра Сургута Александр Пелевин станет главврачом районной поликлиники

Бывший замглавы Сургута Александр Пелевин возглавит Сургутскую районную поликлинику: от приставки и.о. он избавится завтра — решение было озвучено накануне на заседании правительства округа.

Напомним, что исполняющим обязанности главного врача поликлиники он стал в ноябре 2020 года — об этом сообщал siapress.ru, а до этого участвовал в конкурсе на место главврачей в двух поликлиниках Сургута – №2 и №4. Ранее же — с 2004 по 2019 год — Пелевин работал в администрации Сургута, карьера завершилась на позиции вице-мэра: в должности заместителя главы он курировал социальный блок.