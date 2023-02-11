Реконструкция сургутского Центра адаптивного спорта может начаться в марте

Центр адаптивного спорта в Сургуте могут открыть в сентябре. Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова, передает «Сургут 24». Она заявила, что строители могут приступить к ремонту уже в марте – для этого необходимо согласовать детали работы с подрядчиками.

Напомним, что ранее объект был закрыт из-за деформации несущих конструкций в легкоатлетическом манеже. Нахождение внутри объекта оказалось небезопасным для спортсменов и сотрудников. В плане реконструкции значатся девять пунктов, в том числе обновление вентиляционной системы.