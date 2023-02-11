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Житель Сургутского района выплатил крупный долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

Риск уголовной ответственности заставил югорчанина оплатить долги по алиментам

Житель Сургутского района выплатил крупный долг по алиментам после возбуждения уголовного дела
Фото: pexels

Житель Сургутского района накопил долг в 450 тысяч по алиментам и только риск получить уголовную ответственность заставил нерадивого отца выполнить свой родительский долг.

По словам приставов, ранее они пытались привлечь мужчину к административной ответственности, но это не помогло. Югорчанин продолжал оставаться безработным, обратить взыскание задолженности на заработную плату должника было невозможно.

Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, а также осознав последствия и серьезность ситуации, он раскаялся и погасил долг по алиментам в полном объеме.

«Нужно отметить, что на момент погашения задолженности ребенок должника уже являлся совершеннолетним. После достижения ребенка совершеннолетнего возраста алиментные обязательства с родителя снимаются. Но, если у нерадивого родителя уже образовалась задолженность, она обязательно должна быть выплачена полностью, даже после 18-летия ребенка. Только тогда исполнительное производство будет окончено, а до этого момента судебные приставы будут принимать полный комплекс мер принудительного характера в отношении должника», – рассказали в УФССП Югры.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 102, комментариев: 0
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