Риск уголовной ответственности заставил югорчанина оплатить долги по алиментам

Житель Сургутского района накопил долг в 450 тысяч по алиментам и только риск получить уголовную ответственность заставил нерадивого отца выполнить свой родительский долг.

По словам приставов, ранее они пытались привлечь мужчину к административной ответственности, но это не помогло. Югорчанин продолжал оставаться безработным, обратить взыскание задолженности на заработную плату должника было невозможно.

Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, а также осознав последствия и серьезность ситуации, он раскаялся и погасил долг по алиментам в полном объеме.

«Нужно отметить, что на момент погашения задолженности ребенок должника уже являлся совершеннолетним. После достижения ребенка совершеннолетнего возраста алиментные обязательства с родителя снимаются. Но, если у нерадивого родителя уже образовалась задолженность, она обязательно должна быть выплачена полностью, даже после 18-летия ребенка. Только тогда исполнительное производство будет окончено, а до этого момента судебные приставы будут принимать полный комплекс мер принудительного характера в отношении должника», – рассказали в УФССП Югры.