Новейшая разработка СурГУ способна клонировать росток до 200 раз

Новый метод по клонированию растений позволяет ученым СурГУ получать из одного ростка до 200 копий абсолютно здоровых видов краснокнижных саженцев. По словам ученых, клоны ничем не хуже подлинников, а также способны плодоносить крупными ягодами, сообщает телеканал «Мой Сургут»

«Мы сохраняем один и тот же генетический материал и получаются абсолютно идентичные растения с сохраненными полезными свойствами. А если мы используем мерестему растений, то еще и оздоравливаем их. В итоге вырастает здоровый безвирусный посадочный материал», — рассказала телеканалу «Мой Сургут» кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии СурГУ Зоя Самойленко.

Ученые не останавливаются на достигнутом. Их, к примеру, интересует возможность выращивания дачниками на свои огородах американской клюквы. Таким образом, со временем полученные экземпляры различных культур дойдут до столов югорчан.