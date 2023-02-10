Сургутский депутат поможет решить давнюю проблему 27 микрорайона

Сургутский депутат Алексей Кучин создал инициативный проект, благодаря которому ученики школы №45 больше не будут возвращаться в потемках. Отметим, что проблема зрела достаточно давно – сейчас на проезде Взлетном всего одна опора освещения. Идею поддержали множество жителей города и местные власти.

Создав инициативную группу, сургутяне смогли собрать необходимо количество подписей, чтобы проект был включен в перечень для дальнейшего бюджетирования.

«Администрация наш проект поддержала, в прошлом году были проведены проектно-изыскательские работы, летом здесь появятся опоры освещения, и дети уже не будут ходить утром в школу и вечером возвращаться из школы в потемках», – подчеркнул Кучин.

Напомним, что проект будет выполнен в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В целом, на эти цели из муниципальной казны выделено 45 миллионов рублей и поддержано восемь задумок.