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Пенсионерка из Сургута отдала телегадалке 100 тысяч рублей за снятие порчи

Аферистка выманила у пожилой сургутянки деньги якобы за снятие порчи

Пенсионерка из Сургута отдала телегадалке 100 тысяч рублей за снятие порчи
Фото: unsplash.com

В полицию Сургута обратилась 70-летняя женщина, которая перевела телегадалке 105 тысяч рублей за снятие порчи, улучшение здоровья и финансового положения. Аферистка заявила о сотрудничестве с Московским патриархатом, что вызвало доверие у пострадавшей.

«В начале января женщина смотрела по телевизору передачу экстрасенсов «Международный центр экстрасенсорики и коррекции судьбы», которые оказывают услуги по снятию порчи и сглаза, и позвонила по телефону горячей линии, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре. – В середине января ей перезвонила представитель центра «Варвара», которая убедила гражданку совершить определенные ритуалы, и, в счет оплаты услуг по молитвам и приобретения инвентаря для совершения обрядов, перевести денежные средства».

Потерпевшая переводила по 10-15 тысяч на приобретение свечей, а перечисленные 69 200 рублей на выкуп кристаллической оковы из патриархии ей обещали вернуть после совершения обряда. Однако этого не случилось – работники центра перестали выходить на связь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 98, комментариев: 0
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