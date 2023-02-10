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Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША
Фото: СМДТ

11 февраля

Открытый микрофон


Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1 главный вход, цокольный этаж. Время: 19:00.

Традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутской сцены из простых мальчишек и девчонок - ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором выступят группы «Sweet Gift», «Плохой Milkyway», дуэт «Джекилл и Хайд», хип-хоп исполнители Arximed, Узор от кино и Звукозависимый, а также сольные артисты Впоискесебя, «Дискриминация карликов», Никита Горьков и Дмитрий Беловидов.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билетов: по предпродаже — 300, на входе — 400 рублей (для выступающих — 200). 16+

Спектакль «Кот в сапогах»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

Сюжет сказки известен всем с раннего детства. Знаменитую историю, появившуюся более 300 лет назад, наполненную искрометным юмором и волшебной музыкой, поведает нам главный герой – Кот в сапогах. Спектакль расскажет, как дружба и преданность умеют творить настоящие чудеса, научит
гостей милосердию, доброте и любви к животным.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Кого люблю, тому дарю»

Место проведения: Музейный центр, 3 этаж, улица 30 лет Победы 21/2, Время: 11:00 и 14:00.

Музейная программа для всей семьи. ART-субботник в художественном музее за семейной мастерской, создай текстильный сувенир для самого близкого человека.

Телефоны для справок: 51-68-11, 51-68-10 Стоимость: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 450 рублей, взрослый + ребенок до 8 лет - 525 рублей.

12 февраля

Концертная программа «На крылечке вдвоем»

Место проведения: Малый зал МАУ «Сургутская филармония», улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

В концертной программе, в преддверии дня влюбленных, прозвучат известные лирические народные песни о любви. Тема отношений мужчины и женщины — одна из главных в народном творчестве («Ах, ночь, голубая ночь», «Через реченьку мосток», «Как по горкам по горам»). Но и песни о любви к матери, к «великой вселенной по имени Русь» наполнены светлым чувством.

В народной песне нам понятен и близок сатирический окрас, а порой и «крепкое» словцо. Молодецкая удаль и девичий задор, мудрость традиций выразительно представлены в народном танце ансамбля «Калинка».

Телефон для справок: 52-18-12. Цена билета: 350-500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Пьеса «Я – кулак, я – А-н-н-а»


Место проведения: Сургутский музыкально-драматический театр, улица Грибоедова, д. 12. Время: 14:00.

Эта история девочки Анны. Она живет в мире без звуков. Очень хочет общаться и считает другом каждого, кто обратит на нее внимание. Но единственным её другом оказывается аквариумная рыбка. Остальные равнодушны к девочке, но чаще - враждебны. И тогда Анна решается на отчаянный шаг...

Эта пьеса вовсе не о человеке с ограниченными возможностями, она о каждом из нас. Любому подростку (часто и взрослому) кажется, что его не слышат, но он хочет быть услышанным.

Что такое читка? Читка – это режиссёрски выстроенное чтение с листа текста пьесы актёрами. Во время читки «действо», «спектакль» разворачивается в воображении зрителей.

Марта Райцес - сценарист, драматург, основатель и методист первой в России организации профессиональных наставников по чтению «Книжный гид». Пьесы автора были представлены на фестивале «Любимовка», входили в шорт-лист Independent International Award for Improper Dramaturgy «Neem», конкурсов «Исходное событие» и «Маленькая ремарка» и лонг-лист конкурса «Кульминация». Спектакли по пьесам автора идут в театрах разных городов нашей страны. С пьесой «Я – кулак, я – А-н-н-а» была представлена в номинации «Работа драматурга» на фестивале-премии «Золотая Маска» в 2021 году.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 350 рублей. 12+

Музейное занятие «Юграполия 2.0»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Гости в игровой форме будут знакомиться с укладом жизни коренного населения нашего региона – ханты. А для того, чтобы первым дойти до финиша, игроку необходимо быть крайне внимательным! Наше мероприятие обязательно оставит о себе добрые воспоминания. Каждый игрок изготовит на память сувенир – закладку с традиционным орнаментом.

Телефоны для справок: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей с человека. Участие в мероприятии только по предварительным заявкам, количество участников ограничено.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 94, комментариев: 0
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