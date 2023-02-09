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158 семей из Сургута улучшили свои жилищные условия в 2022 году

Сургутяне улучшают свои жилищные условия с помощью государственной поддержки

158 семей из Сургута улучшили свои жилищные условия в 2022 году
Фото: администрация Сургута

В 2022 году 158 семей из Сургута получили государственную поддержку на приобретение или строительство жилья. Помощь жителям города предоставляют по заявке по двум программам – федеральной и окружной, рассказали на заседании штаба по жилищным вопросам.

«В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» право на получение жилищных сертификатов имеют 208 семей. В их числе семьи, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица, – отметил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев. – В прошлом году сертификат выдали четырем сургутским семьям. В этом году заявления на получение сертификата подали 42 семьи. Список получателей поддержки формируется на окружном уровне».

В рамках этой программы также планируют поддержать четыре молодые семьи, которые подходят под требования: возраст супругов до 35 лет, являются нуждающимися в жилье и проживают в округе не менее 15 лет. Улучшить свои условия сургутяне могут и с помощью региональной программы «Развитие жилищной сферы». Она делится на подпрограммы – для поддержки многодетных семей, одного родителя, медицинских работников, работников науки и образования, индивидуальных предпринимателей, ветеранов, инвалидов и других категорий.

Кроме того, на заседании обратили внимание на исполнение обязательств перед детьми-сиротами и сургутянами с ограниченными возможностями. «Год начинаем со стартовых обязательств – 135 квартир для детей-сирот. По части из них контракты уже заключены. Получим – ребятам передадим. И ждем регионального решения. В связи с передачей полномочий приобретать квартиры для сургутских детей-сирот будет округ», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Напоминаем, что в прошлом году Сургут приобрел 12 новых квартир людей с ограниченными возможностями и семей, имеющих детей-инвалидов. Еще 225 жилых помещений – детям-сиротам.


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Сегодня в 12:44, просмотров: 87, комментариев: 0
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