Власти Сургута отметили снижение дебиторской задолженности муниципальных предприятий

В Сургуте снижение дебиторской задолженности СГМУП «ГТС» и по СГМУП «Горводоканал» составило порядка 117 млн рублей. Так, с 2020 года жителей многоквартирных домов начали переводить на прямые договоры с ресурсными организациями. Это сделало оплаты за коммунальные услуги прозрачными и снизило задолженность, отметили на штабе по жилищным вопросам под руководством главы города Андрея Филатова

«Переход на прямые договоры позволил снизить задолженность перед ресурсноснабжающими организациями. Надо дорабатывать с управляющими компаниями по дебиторской задолженности качественно, правильно выходить из этой ситуации. Это всем нам урок и на будущее подобного не допускать», – подчеркнул мэр Сургута.

На сегодняшний день 88% многоквартирных домов города перешли на прямые расчеты с теплоэнергетиками.

Кроме того, в 2022 году проходили рабочие группы с участием управляющих организаций и ТСЖ по снижению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. В итоге, власти заключили 11 соглашений о предоставлении рассрочки управляющим компаниям.