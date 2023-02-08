Жителям Сургута предложили бесплатно чипировать собак

Жители Сургута смогут бесплатно чипировать собак. Мероприятие до 1 августа проводит Ветслужба Югры совместно с Ветеринарным центром, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«После процедуры животному присвоят индивидуальный номер и зарегистрируют в базе данных. В чипе будет храниться информация о хозяине питомца, населенном пункте и породе. В случае потери или отлова животного имплант поможет быстрее найти владельца», - говорится в сообщении.

Бесплатное чипирование животных проводится по адресу: ул. Профсоюзов, 29/1. Информацию можно уточнить по тел.: 8 (3462) 31-90-53.