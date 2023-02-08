Фанат из Сургута сделал предложение руки и сердца певице Долиной

Сургутянин сделал предложение певице Ларисе Долиной прямо во время ее концерта. Как сообщает «Вестник Сургутского района», мужчина сначала подарил артистке букет роз, а после протянул коробку с кольцом.

Сначала Долина смутилась и уточнила, предназначалось ли украшение ей. Тогда горожанин сделал ей предложение руки и сердца, но певица отказалась и вернула кольцо несостоявшемуся жениху.

Напомним, что ранее артистка заявила, что два года назад развелась со своим мужем и на данный момент не хочет снова вступать в брак.