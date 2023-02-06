6 миллионов рублей выманили мошенники у сургутянина в течение месяца

Мошенники выманили у жителя Сургута порядка 6 млн рублей в течение месяца. После общения с аферистами мужчина остался без квартиры и автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по Сургутскому району.

Впервые мошенник позвонил сургутянину за две недели до Нового года и представился сотрудником главного Управления МВД России по Москве. Он заверил мужчину, что некие аферисты завладели его персональными данным, а потому следует перевести его деньги на «безопасный счет». На следующий день югорчанин осуществил 7 переводов на сумму более 52 тысяч рублей.

Спустя пару дней мужчина оформил в банке кредит в размере 2,1 млн рублей и все деньги также перевел мошенникам. В канун Нового года он осуществил еще один перевод на сумму 70 тысяч рублей.

23 января злоумышленники вновь позвонили сургутянину и убедили его продать квартиру. Вырученные деньги - порядка 3,3 млн рублей - мужчина перевел на указанные реквизиты. Спустя неделю он продал автомобиль и вновь перечислил деньги мошенникам. Общая сумма ущерба составила около 5,8 млн рублей.

Спустя два дня сургутянин, наконец, понял, что его обманули аферисты, и обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.