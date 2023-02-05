В Сургуте в 2023 году пройдет капремонт более чем 200 домов

Капитальный ремонт более двух сотен сургутских многоквартирных домов запланирован на 2023 год, сообщает «ОМЕДИА» со ссылкой на Югорский фонд капремонта.

«В 2023 году в Сургуте в рамках реализации программы капитального ремонта МКД планируется отремонтировать 222 дома. Будет выполнено 455 видов работ, услуг, в том числе систему газоснабжения, лифты, подвалы в 4 МКД. В 21 доме обновят системы ГВС и ХВС, в 24-х – электроснабжения и водоотведения, еще в 34 – теплосети», – рассказала специалист по связям с общественностью фонда Наталья Чалова.

Так, в 31 доме проведут реновацию крыш, обновят 31 фасад, в десяти домах утеплят стены, в четырех (на Мира, 39, 30 лет Победы, 56/1, Быстринской, 6 и на Гагарина, 6) — заменят 16 лифтов.

Деньги на эти работы собраны собраны из личных средств югорчан: за время действия программы капитального ремонта они сдали на эти нужды порядка 24 миллиардов рублей, в том числе, почти четверть внесли сургутяне. 19,5 миллиарда в ближайшие три года пойдут на капитальное обновление домов по всему округу: siapress.ru сообщал об этом ранее. Вообще же региональная программа капремонта продлится до 2046 года — за это время предполагается обновить порядка шести тысяч домов.