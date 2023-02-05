16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3847   EUR  76,7344  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году

На 2023 год запланирован ремонт нескольких улиц Сургута

​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году
Фото: siapress.ru

Несколько улиц Сургута отремонтируют в 2023 году: планами поделились в администрации города. Так, предполагается, что обновление затронет порядка 2,5 км автодорог, причем работа фактически уже началась: контракты на эти работы уже заключены.

В ремонтный сезон техника выйдет на такие участки, как улица Бажова, проспект Комсомольский от Югорской до Щепеткина, а также на Привкзальную: здесь работы начались еще в 2022-м, они продолжатся. Ремонт на всех трех объектах будет вестись в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

«Всего в ходе ремонтной кампании 2023 года за счет средств бюджетов разных уровней планируется обновить более 6,5 км дорог и свыше 5 км тротуаров, — добавляют чиновники администрации города. — В перечень работ, в частности, входит переустройство сетей ливневой канализации, асфальтирование, установка знаков, светофорных объектов, освещения, благоустройство и озеленение территории».


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 13:33, просмотров: 200, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут продолжает лидировать по заболеваемости ковидом 886
  2. 162 километров коммунальных сетей заменят в Югре 777
  3. ​Самолет вернулся в Сургут: не смог убрать шасси 318
  4. ​Федор Емельяненко завершил карьеру проигрышем 231
  5. ​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году 200
  6. «Югра» не смогла победить «Горняк-УГМК» в хоккейном матче дома 158
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 5368
  2. ​Крюк на кладбище 2805
  3. Лесоповал 2563
  4. Югорчане смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом 2310
  5. Шесть человек, включая трех девушек, погибли на дорогах ХМАО за сутки 2293
  6. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 2204
  7. В России в ближайшие месяцы наличными придется платить намного чаще, чем сейчас 2069
  8. Альберт Бахтизин: «Такая огромная и богатая ресурсами территория пустовать не будет» 1962
  9. ​Будет нам наука 1939
  10. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 1892
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8424
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 5368
  3. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 4484
  4. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3884
  5. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3836
  6. Еще одна брешь 3678
  7. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 3576
  8. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3568
  9. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3540
  10. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3221

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика