В аэропорту Сургута сел недавно взлетевший авиалайнер

Накануне из аэропорта Сургута не смог улететь авиалайнер — взлетев, он вернулся обратно, поскольку не удалось убрать шасси.

Как сообщает пресс-служба Сургутской транспортной прокуратуры, сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. «При вылете самолета авиакомпании Utair из аэропорта Сургута 4 февраля произошел отказ уборки шасси. Судно благополучно приземлилось в аэропорту вылета. На борту находилось 58 пассажиров», — пояснили в ведомстве.

Пассажирам все же удалось вылететь — их отправили по маршруту на резервном самолете около девяти вечера.