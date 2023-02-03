Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

4 февраля

Концертная программа «Романтический вечер с органом и саксофоном»

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 17:00.

В эти выходные впервые в католическом храме Сургута зазвучит дуэт органа и саксофона.

Казалось бы, невозможно представить в дуэте два таких абсолютно разных инструмента: один из самых древних музыкальных инструментов - церковный орган и один из самых молодых - саксофон. Торжественный орган и проникновенный саксофон покажут свои многогранные возможности и перевоплощения. Вы убедитесь, что эти два инструмента не только удивительно гармонично сочетаются, но ещё и успешно раздвигают границы форматов. В их исполнении классические произведения Баха, Шуберта и Форе приобретут свежую трактовку, а опусы Пьяццоллы наполнятся особым благородством.

В программе: И. С. Бах, А. Вивальди, Ф. Шуберт, Г. Форе, А. Пьяццолла, Ж. Нолэ, Д. Бедар, Х.-А. Штамм.

Бронирование мест обязательно по телефону 8 (905) 826-85-21 (смс, мессенджеры). Рекомендуемая сумма пожертвований на входе – 500 рублей. 0+

Спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Знаменитая комедия Пьера Бомарше, написанная в конце XVIII века, и по сей день с успехом идет в театрах всего мира.

У остроумного весельчака Фигаро, слуги графа Альмавивы, день собственной свадьбы становится по-настоящему безумным. Граф хочет расстроить свадьбу слуги и сделать Сюзанну, невесту Фигаро, своей возлюбленной. Молодым людям приходится преодолевать преграды и распутывать интриги, чтобы отстоять свое право на счастье.

Уже с первых минут зрители погрузятся в яркое и динамичное зрелище, полностью отражающее быт и дух испанской эпохи XVIII столетия. Настоящим украшением спектакля станут динамичные танцы.

Режиссер Петр Орлов считает, что классическая комедия останется именно классической комедией, ведь право на счастье, уважение к личности человека в этом непростом мире имеет каждый, в каком бы веке он ни жил.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 до 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Хантыйский праздник в «Старом Сургуте»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 17:00.

4 февраля в 17:00 в историко-культурном центре «Старый Сургут» на площадке у дома коренных народов Севера пройдет традиционный праздник – обряд обско-угорских народов «Тылыщ пори», в переводе с хантыйского языка «Месяцу бескровная жертва». Это первый календарный праздник нового года у коренных жителей Югры. Вместо застолья и подарков они угощают Луну фигурками животных из теста. Коренные народы верят, что дары являются платой природе за будущий промысел.

По традиции предки народов ханты и манси проводят праздник три месяца подряд: в январе, феврале и марте на растущую Луну.

Суть праздника заключается в обращении к божествам с просьбами о здоровье людей, благополучии семьи и возрождении, размножении всего живого в природе.

В программе: театрализованная постановка с танцевально-музыкальным сопровождением, подвижные игры, хоровод, ездовые собаки.

Вход свободный. 0+

5 февраля

Выставка «Сталинград – история Победы»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время совпадает с графиком работы парка.

Сталинградская битва – одна из решающих битв Великой Отечественной войны, в которой приняли участие более 2 млн. человек развернулась на территории в 100 000 квадратных километров. Ее масштаб, значение и последствия для освобождения России трудно переоценить. История сражения оживает с помощью современных анимированных карт, инфографических схем, уникальной видеохроники, дневниковых свидетельств участников событий, галереи цитат и портретов. Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

История Сталинградской битвы предстает перед зрителем в хронологическом порядке и охватывает ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 6+

Пластический спектакль «Такая недетская история»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Участники детского коллектива расскажут недетскую историю о Маленьком Принце, полюбившуюся зрителям всех возрастов. Детям созвучна трогательная история о маленьком мальчике, который познаёт мир и учится любви и дружбе, а взрослым – философская глубина и возможность вновь начать ценить прекрасные моменты жизни. Ведь как писал Антуан де Сент-Экзюпери, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит».

Пластический спектакль «Такая недетская история» – это возможность бережно и трепетно рассказать знаменитую историю на языке танца. Вместе с участниками Образцового художественного коллектива ансамбля современного танца «Ритм-X» зрители пройдут непростой, но увлекательный путь главного героя, его знакомство с Розой и Лисом, вспомнят, что нужно быть в ответе за тех, кого мы приручили, и что только сердце может подсказать нам, что по-настоящему самое главное в жизни.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Уездные забавы»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Гости перенесутся в Сургут 19 века и познакомятся с культурой и бытом того времени. Также все гости в конце занятия смогут приготовить памятный сувенир.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 3+