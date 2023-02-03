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Неравнодушная сургутянка спасла трехлетнего ребенка от матери-алкоголички

39-летняя мать из Сургута предстанет перед судом за неисполнение родительских обязанностей

Неравнодушная сургутянка спасла трехлетнего ребенка от матери-алкоголички
Фото: unsplash.com

Жительница Сургута сообщила в полицию о том, что в гости к ее соседу пришла женщина с трехлетним ребенком, у которого были ссадины на лице и опухоль возле глаза. Оказалось, что горе-мать уже не первый раз распивала алкоголь со своим знакомым.

«39-летняя мать в течение месяца употребляла спиртные напитки в квартире своего знакомого. Когда и при каких обстоятельствах трехлетний летний ребенок получил травмы, она рассказать не смогла, а обращаться за медицинской помощью не посчитала нужным», – рассказали в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Мальчика в сопровождении инспектора по делам несовершеннолетних отвезли в больницу на обследование. Там медики приняли решение об экстренной госпитализации. Ребенка прооперировали в отделении челюстно-лицевой хирурги, а затем поместили на стационарное лечение. Быстрое оказание медицинской помощи помогло избежать тяжелых последствий.

Сейчас мальчик находится под присмотром сургутского Центра помощи семье и детям «Зазеркалье». А его мать предстанет перед судом по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Неравнодушной сургутянке вручили благодарственное письмо и поблагодарили за своевременную помощь и активную гражданскую позицию.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 20, комментариев: 0
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