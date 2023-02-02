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​В Сургуте 9 тысяч человек болеют ОРВИ

Свыше 850 пациентов лечатся от ковида в Сургуте

​В Сургуте 9 тысяч человек болеют ОРВИ
Фото: pixabay

В Сургуте 9 056 человек наблюдаются в поликлиниках города с симптомами острых респираторных инфекций, из них 5 318 человек - это дети. Коронавирусом болеют более 850 сургутян, сообщает пресс-служба администрации города.

«Всего на сегодняшний день с коронавирусной инфекцией наблюдаются 856 пациентов, из них в стационаре проходят лечение 16 жителей города», - говорится в сообщении пресс-службы.

Медики советуют при первых признаках болезни оставаться дома, обращаться в поликлинику или вызывать врача на дом. Для профилактики рекомендуется носить маски и по возможности соблюдать социальную дистанцию. Также следует часто мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в ХМАО выявили 158 новых случаев коронавируса, из них 85 - в Сургуте.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 110, комментариев: 0
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