На автодороге «Сургут-Нижневартовск» водитель спровоцировал аварию с пострадавшим

Накануне, 31 января, в Сургутском районе 26-летний водитель легковушки не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, а после его отбросило на другой автомобиль.

«В 10:25 на 82 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Сургутском районе, 26-летний мужчина, управляя автомобилем «Kia», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. От удара транспортное средство отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «УАЗ», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП водитель «УАЗ», 28-летний мужчина, получил травмы.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали три аварии, в которых трое человек получили травмы