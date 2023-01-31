Сургутян зовут на «Лыжню России» 11 февраля

Жителей Сургута приглашают поучаствовать в #Сургутскойлыжне – 2023. Городской забег проводится в рамках Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Спортивное состязание пройдет 11 февраля на трассе в микрорайоне 35А, сообщает пресс-служба администрации города.

«Лыжная гонка состоит из массового и спортивных забегов на различные дистанции. В соответствии с возрастной группой сургутянам предстоит преодолеть 1,5; 3; 5 и 10 км, также планируется забег детей дошкольного возраста на дистанцию 400 м», - рассказали подробности в пресс-службе.

Прием заявок стартует 7 февраля. Подать документы можно будет в течение трех дней по следующим адресам:

- «Кедр» (ул. Федорова, 73)

- «Аверс» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а)

- Центр тестирования ВФСК ГТО (ул. Профсоюзов, 38).

Для гостей и участников мероприятия подготовят развлекательную программу: конкурсы, выступления творческих коллективов и другое.