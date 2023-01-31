Самолет Utair сообщил о неполадках перед посадкой в аэропорту Сургута

30 января у самолета авиакомпании Utair, следующего по маршруту «Москва (Внуково) – Сургут», обнаружили неполадки с закрылками перед посадкой в аэропорту Сургута. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

«Экипаж самолета В-737 доложил о проблемах с закрылками. Азимут 253 град., удаление 27 км. от аэродрома Сургут, эшелон FL40. Полет в зоне ожидания. Экипаж выполняет действия согласно РПП. На аэродроме объявлен сигнал «Тревога»», – говорится в сообщении.

Ранее Самолет «России» не смог взлететь из Сургута в Санкт-Петербург из-за неисправности.