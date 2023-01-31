16+
Логотип Сиапресс
USD  69,5927   EUR  75,7799  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Экс-чиновница из Сургута отправится в колонию за взятку в 500 тысяч рублей

Бывшая начальница жилищного отдела администрации Сургута получила срок за крупную взятку

Экс-чиновница из Сургута отправится в колонию за взятку в 500 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте вынесли приговор бывшей начальнице отдела учета и оформления жилья городской администрации и генеральному директору ООО «Юридическое агентство «Фемида». Их признали виновными в получении взятки в размере 500 тысяч рублей и посредничестве, рассказали в окружной прокуратуре.

«В феврале 2017 года начальник отдела администрации города через посредника – директора юридического агентства получила взятку в сумме 500 тысяч рублей. За полученные деньги она совершила незаконные действия в виде заключения с жительницей города дополнительного соглашения о незаконном присоединении к ее квартире другого нежилого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фонде», – добавили в ведомстве.

Сотруднице администрации назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 1,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Теперь она не может занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления три года.

Посредника тоже наказали – ему назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 13:00, просмотров: 67, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Детские хирурги Сургута прооперировали новорожденную с гигантской кистой 876
  2. В Сургуте за курение на борту задержали авиапассажира 818
  3. ​В Сургуте сегодня эвакуировали горсуд из-за сообщения о минировании 804
  4. ​В Югре откроется филиал крупного нефтяного вуза 795
  5. В Сургутском районе таксист забрал себе забытые пассажиром деньги 773
  6. ​Пьяных водителей не становится меньше на дорогах ХМАО 696
  7. Василий Григорьев: «Местонахождение 1 262 без вести пропавших сургутян в прошлом году установлено» 696
  8. Заключенные сургутской колонии начнут производство ограждений для охраны объектов 669
  9. Жители югорской деревни пожаловались на грязную питьевую воду 636
  10. В России продолжает действовать отсрочка по мобилизации для многодетных отцов 582
  1. В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО 1869
  2. Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов 1856
  3. ​Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер 1700
  4. «Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу 1699
  5. 14 раз югорчане пытались передать телефоны заключенным: у них ничего не вышло 1612
  6. ​Три человека погибли в ДТП под Сургутом 1581
  7. ​Депутатам всех уровней можно будет не публиковать декларации – хорошо это или плохо? 1573
  8. ​Крюк на кладбище 1569
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 января? // АФИША 1557
  10. ​Мелочь, а неприятно 1553
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8088
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5484
  3. ​От легендарного вартовского зайца избавились 4368
  4. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 4059
  5. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 4009
  6. ​Праздник без скуки. Чем заняться на новогодних каникулах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3519
  7. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 3438
  8. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 3426
  9. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3216
  10. Еще одна брешь 3215

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика