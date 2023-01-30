Транспортные полицейские Сургута задержали курящего авиапассажира рейса «Санкт-Петербург – Сургут»

29 января транспортные полицейские Сургута задержали ранее судимого 35-летнего пассажира рейса «Санкт-Петербург – Сургут» в местном аэропорте. Согласно акту бортпроводника, мужчина курил в туалетной комнате самолета во время полета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Транспортные полицейские доставили нарушителя в Линейное отделение полиции в аэропорту города Сургута и составили протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», – рассказали в ведомстве.

Ранее женщина устроила дебош в самолете, который собирался вылетать из Сургута в Москву.