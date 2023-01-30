В исправительной колонии Сургута открывают новое производство

В сургутской колонии начнут изготавливать охранные заграждения. На данный момент в помещении, где будут совершаться работы, подходит к концу косметический ремонт, а также устанавливается необходимое оборудование.

«Часть производственного участка уже используется. Заключен и выполняется контракт, в рамках которого трудоустроены 40 осужденных», – говорит заместитель начальника УФСИН России по Югре Игорь Костин.

Первый заказ на сумму около 53 млн рублей поступил от индивидуального предпринимателя. Всего будет выпущено 52 тысячи изделий из углеродистой проволоки диаметром от 0,5 до 0,9 мм.

«Благодаря новому производству удастся дополнительно трудоустроить до 150 человек, каждый из которых имеет необходимое образование, позволяющее выполнять работу качественно и в соответствии с ГОСТом», – отмечает Игорь Костин.