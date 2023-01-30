Сургутские хирурги удалили большую кисту у новорожденной девочки

Сургутские хирурги Центра охраны материнства и детства прооперировали новорожденную девочку с гигантским образованием в области малого таза. Объем удаленной кисты – 400 мл, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Путем естественных родов на свет появилась девочка весом 4 кг. Проведенное обследование новорожденной подтвердило диагноз – гигантское кистозное образование брюшной полости и малого таза. В первые дни после рождения детские хирурги Центра выполнили малоинвазивную лапароскопическую операцию. Сейчас состояние малышки стабильно», – рассказали в Центре.

Отметим, что образование у плода пациентки из Нефтеюганска диагностировали во время проведения скринингового УЗИ. Перинатальный консилиум принял решение вынашивать беременность.

Всего с начала 2023 года в Центре охраны материнства и детства хирурги провели 23 операции, а в прошлом году – 249.