В Сургутском районе будут работать пункты для бесплатного чипирования собак

Жители Сургутского района смогут бесплатно чипировать своих питомцев с 1 февраля по 1 августа. Это необходимо, чтобы не перепутать животных во время отлова. Информация появилась в соцсетях главы муниципалитета. Ветеринары будут проводить процедуру в Белом Яре (Лесная, 19а) и Лянторе (Набережная, 24).

Отметим, что благодаря чипу владелец сможет быстрее найти свою собаку в случае пропажи.

«После чипирования присваивается индивидуальный номер. Потом животное регистрируют в базе данных, куда вносят данные о владельце, населенном пункте, поле, породе и дате рождения», — говорится в сообщении.