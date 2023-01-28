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Жители Сургутского района смогут бесплатно чипировать своих собак

В Сургутском районе будут работать пункты для бесплатного чипирования собак

Жители Сургутского района смогут бесплатно чипировать своих собак
Фото: ru.freepik.com

Жители Сургутского района смогут бесплатно чипировать своих питомцев с 1 февраля по 1 августа. Это необходимо, чтобы не перепутать животных во время отлова. Информация появилась в соцсетях главы муниципалитета. Ветеринары будут проводить процедуру в Белом Яре (Лесная, 19а) и Лянторе (Набережная, 24).

Отметим, что благодаря чипу владелец сможет быстрее найти свою собаку в случае пропажи.

«После чипирования присваивается индивидуальный номер. Потом животное регистрируют в базе данных, куда вносят данные о владельце, населенном пункте, поле, породе и дате рождения», — говорится в сообщении.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 76, комментариев: 0
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