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В Сургуте возобновятся полюбившиеся горожанам концерты под открытым небом

Концерты под открытым небом взобновятся в Сургуте летом

В Сургуте возобновятся полюбившиеся горожанам концерты под открытым небом
Фото: администрация Сургута

В Сургуте летом возобновятся полюбившиеся горожанам симфонический концерты под открытым небом. Как и год назад, жители Сургута смогут услышать шедевры мировой классики в исполнении профессиональных музыкантов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

С предложением возобновить концерты под открытым небом к администрации Сургута обратились инициативные горожане. В мэрии идею поддержали. Власти создадут необходимые условия для проведения мероприятий на улице: закупят мобильную и современную сцену, чтобы музыканты могли выступать в любой точке города, а их инструменты были в сохранности в случае непогоды.

«Всего инициативной группе удалось собрать 840 подписей. В администрации города все разъяснили, рассказали, какие этапы нужно пройти. Работали над проектом в сотрудничестве с Сургутской филармонией, которая в прошлом году уже организовывала для сургутян концерты под открытым небом. Мы сами с удовольствием их посещали, видели неподдельную радость жителей города и именно тогда решили, что такой формат мероприятий нужен жителям города», – сообщила представитель инициативной группы Ирина Ахмадиева.

Помимо проекта «Летние филармонические сезоны» будут реализованы еще 7 идей сургутян.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 81, комментариев: 0
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