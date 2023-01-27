Новый аппарат для лечения онкологии начал применяться в Сургуте

Онкологи СОКБ провели первую операцию с использованием нового аппарата радиочастотной абляции (РЧА). Операция выполнена 70-летнему сургутянину. Благодаря новейшей системе, мужчине смогли сохранить часть органа и удалить опухоль. Форма иглы позволяет легко устанавливать электрод в объемном образовании под контролем УЗИ или КТ.

«Выявлено метастатическое поражение второго сегмента левой доли печени размерами до 1 см. Мы установили иглу в центр опухолевого очага и начали процедуру радиочастотной абляции (РЧА). Имеется демаркационная линия, то есть радиочастотная абляция работает. Это приводит к полному некрозу опухолевой ткани в печени», – рассказывает врач-онколог Ильнур Каримов.