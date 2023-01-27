Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

28 января

Спектакль «Эскориал»

Место проведения: Центр культуры «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Спектакль «Эскориал» – это история о нравственном падении испанского короля Филиппа II, о личной драме, которая привела к трагическим событиям. В истории своей страны, монарх остался самой неоднозначной фигурой. Именно Филипп II привел к полному разорению Испанию, при этом до сих пор считается самым влиятельным человеком в Европе своего времени.

Эскориал – это монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. Расположен в часе езды от Мадрида у подножия гор Сьерра-де-Гвадаррама. Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют: «восьмым чудом света», «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром».

Телефон для справок: 677-112. Цена билета: 500 рублей. 16+

STANDUP В НЕВЕСОМОСТИ

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 20:00.

28 января в Невесомости состоится большой стендап концерт, где выступят резиденты клуба «Open StandUp» и участники фестиваля «Открытый микрофон» на ТНТ. Два часа проверенного юмора, с которым комики выступили уже на 9 городов. Идеальный субботний вечер, который нельзя пропустить.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 500 рублей. 18+

Спектакль «Гроза»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

«Гроза» Александра Островского высвечивает вечные проблемы жизни и природы человеческой. В хрестоматийном сюжете пьесы – та обыденная драма, что остается актуальной с момента написания произведения – в 1859 году – по сей день. В центре сюжета – трагедия смелого человека, яркой души, способной на искреннюю, сильную любовь.

Дает ли любовь свободу? Можно ли вырваться из «темного царства»? И как обрести покой в собственной душе? Вот вопросы, на которые зрители ищут ответы вместе с режиссером и актерами.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

29 января

Премьера программы «Музыка без границ»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 17:00.

В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №1 С.В. Рахманинова. «Концерт необычайно лиричен, как собственно, и все творения Рахманинова. В нём еще можно найти черты подражательности. В нём нет концертности в смысле соревнования между оркестром и солистом. Здесь несомненно доминирует солист» – так написал об этом произведении Святослав Бэлза.

«Рапсодия или вариации на тему на Паганини» – это шедевр культуры XX века, сохраняющий собственную ценность и в наше время. Одним из известнейших исполнений «Рапсодии на тему Паганини» считается авторское. Сохранились аудио и видеозаписи, в том числе с премьеры, на которых Сергей Рахманинов блистательно исполняет собственное сочинение.

Произведение включает известный мотив «Dies irae», который является символом рока и смерти.

Продолжит программу Симфония №2 П.И.Чайковского. Вторую симфонию композитор писал летом 1872 года. Июнь прошел в украинском имении Каменка, у Давыдовых — родственников Петра Ильича. Каменка очень привлекала Чайковского: не случайно в финале звучит знаменитая украинская народная песня «Журавель». Позднее симфония получила известность как Малороссийская или «Симфония с журавлём». Премьера состоялась 26 января 1873 года в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна. На следующий же день композитор писал Стасову: «По правде сказать, я не особенно доволен первыми тремя частями, но самый «Журавель» вышел ничего себе, довольно удачен».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 400 до 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Сказ о Емеле, царе и щучьем волшебстве»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

В эту историю зрители и герои попадут через волшебный портал. Сюжет сказки прост и лаконичен. Ленивому, но смекалистому Емеле удалось поймать щуку. Подарила она ему «заветное слово», за то, что пожалел её детишек малых. И всё, чего бы он ни захотел, сбывалось. Без лошади ехали сани, без топора рубились дрова, вёдра сами к дому бежали. Полюбила его сама царевна Несмеяна, да ещё и Царь-батюшка полцарства ему дал в придачу. А слово волшебное Емеля щуке возвратил, следуя пословице: «на чудо надейся, а сам не плошай». Вот такая поучительная сказка об уме и глупости, о трудолюбии и лености, а ещё о любви.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт хоровых коллективов «Песен зимние узоры»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Зима – это время, когда хочется согревать друг друга душевным и искренним исполнением русских народных песен. Во многих отношениях народная песня и по сей день является непревзойденным образцом высокого искусства. Ей присуща способность выражать мысли, стремления и мечты человека, обобщать исконные, коренные черты характера русского народа.

Мы приглашаем вас на концерт «Песен зимние узоры», чтобы услышать знакомые и любимые русские народные песни в исполнении коллективов Городского культурного центра! В программе концерта выступления Народного самодеятельного коллектива Городского хора ветеранов, Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Рябинушка» и хора ветеранов «Просторы Югры». Искреннее и профессиональное исполнение коллективов напомнят зрителям о родной русской земле с ее бескрайними просторами и широкой поэтичной русской душой!

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 350 рублей. 0+