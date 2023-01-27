Алексей Усов уходит в отставку с поста замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута

Администрацию Сургута покинет заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов. Чиновник проработал в городской мэрии более 14 лет. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на источник в политическом истеблишменте Сургута.

«Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», – рассказал собеседник информационного агентства.

За время работы в администрации города Алексей Усов занимал должности заместителя главы Сургута по строительным вопросам и директора департамента градостроительства.

Ранее Юрий Валгушкин покинул пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута.