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Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов

Алексей Усов уходит в отставку с поста замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута

Администрацию Сургута покинет замдиректора ДАиГ Алексей Усов
Фото: СургутИнформ-ТВ

Администрацию Сургута покинет заместитель директора городского департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов. Чиновник проработал в городской мэрии более 14 лет. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на источник в политическом истеблишменте Сургута.

«Усов написал заявление по собственному желанию. Он сказал, что устал работать и хочет отдохнуть. Усов работает в администрации уже дольше десяти лет, и при нем сменилось три мэра», – рассказал собеседник информационного агентства.

За время работы в администрации города Алексей Усов занимал должности заместителя главы Сургута по строительным вопросам и директора департамента градостроительства.

Ранее Юрий Валгушкин покинул пост заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 300, комментариев: 0
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