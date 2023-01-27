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​В Сургуте продолжаются работы по архитектурно-художественной подсветке

Работы по подсветке Грибоедовской развязки завершаются в Сургуте

​В Сургуте продолжаются работы по архитектурно-художественной подсветке
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжаются работы по архитектурно-художественной подсветке города. Уже выполнена масштабная подсветка Грибоедовской развязки на пересечении Тюменского и Югорского тракта, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для декоративного освещения использовали более 2 км кабельных линий, 252 светильника и порядка 1620 пиксельных ламп. Также пять опор украсили светодиодными консолями», - рассказали подробности в пресс-службе.

Сейчас на объекте проводятся пусконаладочные работы. Благоустройство и озеленение территории подрядчики выполнят до конца мая.

Грибоедовская развязка является значимым транспортным узлом города. Общая протяженность архитектурной подсветки составила более 2 км.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 165, комментариев: 0
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